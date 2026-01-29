Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:56, 29 января 2026Ценности

Евгения Медведева примерила свадебный наряд

Фигуристка Евгения Медведева примерила свадебный наряд
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева примерила свадебный наряд. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя знаменитость предстала на размещенном черно-белом кадре в свадебном салоне. Она позировала перед зеркалом, стоя спиной к камере. При этом спортсменка надела корсет со шнуровкой и юбку в пол со шлейфом. Также образ дополнила фата длины макси.

Фото: @jmedvedevaj

«Вчера был важный день», — указала в подписи фигуристка, избранником которой стал 25-летний танцор и хореограф Ильдар Гайнутдинов.

При этом в декабре 2025 года Евгения Медведева в интервью Карену Адамяну описала идеальную дату свадьбы. В свою очередь, в ноябре она раскрыла подробности помолвки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России придумали новый способ скрывать от ВСУ летящие дроны

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Грабители ошиблись квартирой и напали на российскую семью

    Сообщение о сенсационной археологической находке в Северной Осетии оказалось фейком

    Стало известно об обмене телами российских и украинских военнослужащих

    В Госдуме предложили запретить грузовикам ездить в непогоду

    Политолог заявил о новой стадии переговоров по Украине

    Появилось видео уничтожение дроном американского истребителя

    В Германии призвали заблокировать вступление Украины в ЕС и НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok