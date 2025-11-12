Спорт
10:59, 12 ноября 2025

Медведева раскрыла подробности своей помолвки

Фигуристка Медведева заявила, что счастлива после помолвки с Гайнутдиновым
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская фигуристка Евгения Медведева раскрыла подробности помолвки с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что чувствует спокойствие и счастье, поскольку отношения развиваются естественно и без лишних волнений. Она поделилась, что для нее было важно строить отношения с планами на будущее, особенно в ее возрасте, и подчеркнула, что замужество в 26 лет отличается от более раннего брака.

О помолвке Гайнутдинова и Медведевой стало известно 11 ноября. Они вместе принимали участие в шоу «Звездные танцы» на телеканале ТНТ.

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру. 24-летний Гайнутдинов — солист шоу-балета «Тодес». Также он принимал участие в проектах на сцене Большого театра.

