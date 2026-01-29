В России увидели сигнал в двустороннем формате переговоров с Украиной

Депутат Журова увидела хороший сигнал в двусторонней встрече России и Украины

Двусторонняя встреча переговорщиков от России и Украины — это хороший сигнал, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Своим видением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о том, что новый раунд переговоров по украинскому вопросу пройдет в двустороннем формате — между Россией и Украиной.

«На самом деле это сигнал хороший. Почему? Объясню. Потому что еще недавно был сигнал другой, говорили, что Украина будет встречаться, договор какой-то подписывать только с Америкой, с нами не будет, а Россия будет подписывать с Америкой, не с Украиной, и это крайне странно звучало. Поэтому если все-таки встреча будет на двоих — это абсолютно правильно», — высказалась депутат.

Ранее Рубио также заявлял, что перечень нерешенных вопросов по урегулированию конфликта на Украине сократился до одного — территориального. Как он отметил, ведется активная работа по выяснению возможности примирения точек зрения обеих сторон по этому вопросу.

