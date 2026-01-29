Реклама

09:47, 29 января 2026

Гашек оценил совет бывшего президента ФИФА избегать США

Гашек поддержал совет экс-президента ФИФА Блаттера избегать поездок на ЧМ в США
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Timothy T. Ludwig / USA Today Sports / Reuters

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X оценил совет бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера избегать поездок в США на матчи чемпионата мира 2026 года.

Гашек поддержал экс-главу организации. Он заявил, что страх перед страной, угрожающей другим, меняет поведение людей по всему миру.

Ранее Блаттер поддержал призывы к болельщикам бойкотировать матчи чемпионата мира 2026 года в США из-за политики американского президента Дональда Трампа. Он посоветовал фанатам избегать поездок в США: лучше смотреть игры по ТВ.

До этого Гашек призвал лишить США права проведения ЧМ-2026 по футболу из-за событий в Венесуэле. По его словам, действия страны имеют мало общего с демократией и правом.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Финал должен пройти в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

