Миллиардер Бутерин прочитал лекцию по бизнесу в дырявом носке

Создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин прочитал лекцию в дырявом носке

Создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин прочитал лекцию по бизнесу в неопрятном виде. Снимок миллиардера завирусился в соцсети X.

Криптомиллиардера запечатлели на конференции ETH Chiangmai, которая проходит в Таиланде. На ней Бутерин презентовал свою новую книгу.

Пользователи сети обратили внимание на черные носки мужчины, на одном из которых была дыра. Юзеры высмеяли эту деталь в многочисленных постах. «Он такой же, как и я. Только у меня нет $700 млн», — написал юзер с никнеймом Blingsbato. «Учитывая волатильность стоимости криптовалюты Ethereum, даже Виталик Бутерин не может позволить себе новые носки», — сыронизировал блогер с никнеймом WheelX_fi.

Известно, что криптоактивы Бутерина оценивают в более чем 700 миллионов долларов (5,3 миллиарда рублей).

В августе 2024 года российская стилистка назвала дырявые носки новым трендом.