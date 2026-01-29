Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:53, 29 января 2026Ценности

Миллиардер Бутерин прочитал лекцию по бизнесу в дырявом носке

Создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин прочитал лекцию в дырявом носке
Екатерина Ештокина

Фото: Michael Ciaglo / Getty Images

Создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин прочитал лекцию по бизнесу в неопрятном виде. Снимок миллиардера завирусился в соцсети X.

Криптомиллиардера запечатлели на конференции ETH Chiangmai, которая проходит в Таиланде. На ней Бутерин презентовал свою новую книгу.

Материалы по теме:
Раздевайтесь дома Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Раздевайтесь домаСгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
28 декабря 2020
Неделя моды в Лондоне совпала с похоронами королевы. Как в дни всеобщего траура на подиум выпустили полуголых моделей
Неделя моды в Лондоне совпала с похоронами королевы.Как в дни всеобщего траура на подиум выпустили полуголых моделей
20 сентября 2022

Пользователи сети обратили внимание на черные носки мужчины, на одном из которых была дыра. Юзеры высмеяли эту деталь в многочисленных постах. «Он такой же, как и я. Только у меня нет $700 млн», — написал юзер с никнеймом Blingsbato. «Учитывая волатильность стоимости криптовалюты Ethereum, даже Виталик Бутерин не может позволить себе новые носки», — сыронизировал блогер с никнеймом WheelX_fi.

Известно, что криптоактивы Бутерина оценивают в более чем 700 миллионов долларов (5,3 миллиарда рублей).

В августе 2024 года российская стилистка назвала дырявые носки новым трендом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина заявил о более чем одном препятствии к соглашению по Украине

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Устроивший дебош в московском ресторане зачитал рэп росгвадейцам

    Ребенок упал в канализацию и не выжил

    Беременная россиянка упала с высоты 10 метров и выжила

    Авиакомпания забыла пересадить в самолет из автобуса два десятка пассажиров

    Россия угодила в черный список Европейского союза

    Российскую «Баллисту» и БТР-22 покажут в Саудовской Аравии

    Россиянин добился от МВД признания себя живым и компенсации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok