06:48, 29 января 2026

Марочко назвал один из самых успешных участков у ВС РФ в зоне СВО

Марочко: Ореховский участок один из самых успешных у ВС России в зоне СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Ореховский участок стал одним из самых успешных у российских бойцов в зоне специальной военной операции, где военные продвигаются, несмотря на эшелонированную оборону ВСУ. Об этом рассказал эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Ореховский участок в целом очень сложный, поскольку здесь масса серьезных укрепрайонов, глубоко эшелонированная оборона украинских боевиков, серьезные форпосты и сложный рельеф местности», — отметил он.

Однако ВС РФ продвигаются даже в таких условиях. И ореховский участок в итоге является перспективным и результативным на данный момент, резюмировал Марочко.

Ранее военный эксперт рассказал, что солдаты Вооруженных сил России ведут ожесточенные бои с ВСУ в Красном Лимане (украинское название — Лиман) и его окрестностях. До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что российские войска наступают в Красном Лимане.

Ранее в Вооруженных силах Украины пожаловались на дефицит ракет для наземных систем ПВО и самолетов.

