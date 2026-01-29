Реклама

Бывший СССР
06:46, 29 января 2026Бывший СССР

Марочко рассказал о формируемом ВС России огневом кармане

Марочко: ВС России формируют огневой карман для солдат ВСУ у Павловки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России формируют огневой карман для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных у Павловки Запорожской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«На участке Павловка — Малые Щербаки формируется малый огневой карман для украинских боевиков. Естественно, наши военнослужащие давят сразу с трех направлений: с населенного пункта Степовое в северо-восточном направлении, с Малых Щербаков наши ребята развивают успех в северном направлении, а вот с Павловки идет продвижение как на восток, так и на юго-восток», — сказал Марочко.

По его словам, межпозиционное пространство составляет шесть километров и постоянно сокращается.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВС России в ближайшее время могут выйти к Запорожью, до которого осталось около 15 километров.

