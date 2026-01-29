На три компании детей депутата Госдумы Дорошенко наложили арест

Судебные приставы наложили арест на 3 компании детей депутата Госдумы Дорошенко

Судебные приставы наложили арест на три компании детей депутата Государственной Думы Андрея Дорошенко — Миланы и Эльдра — которых задержали 28 января по решению сочинского суда. Организации арестовали в рамках иска Генпрокуратуры России об обращении имущества в доход государства, заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Обеспечительный арест наложен на две компании, учредителями которых являются Милана и Эльдар Дорошенко. Еще одна компания арестована, где учредителем значится только Милана Дорошенко», — уточнил собеседник агентства.

Речь идет о компаниях, которые занимаются строительством автодорог и автомагистралей и перевозкой грузов. Выручка одной из организаций в 2024 году превысила 4,41 миллиарда рублей.