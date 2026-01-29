Реклама

04:31, 29 января 2026Наука и техника

Обнаружен новый способ повысить эффективность иммунотерапии рака

CIR: Подкожные инъекции повышают эффективность противораковых лекарств
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые из Университета Монаша показали, что переход от внутривенного к подкожному введению некоторых противоопухолевых иммунопрепаратов может не только упростить лечение, но и повысить его эффективность. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Immunology Research (CIR).

Современные иммунные препараты на основе моноклональных антител обычно вводятся внутривенно, поскольку для их действия требуются большие объемы лекарства. Такой способ лечения занимает много времени и нередко сопровождается дискомфортом для пациента. Подкожные инъекции считаются более удобной альтернативой, однако ранее их применение ограничивалось именно объемом вводимого препарата.

Чтобы решить эту проблему, исследователи использовали рекомбинантную гиалуронидазу — фермент, который временно расщепляет гиалуронан в подкожной ткани. Это позволяет безопасно вводить большие объемы препарата под кожу и тем самым заменить капельницы обычными инъекциями.

Однако главное открытие оказалось не только в удобстве. Эксперименты показали, что при совместном подкожном введении с гиалуронидазой некоторые иммунопрепараты начинают работать эффективнее. По словам авторов, это связано с тем, что такой способ доставки облегчает попадание лекарства в лимфатическую систему — ключевую зону, где формируется иммунный ответ против опухоли.

Лимфатическая система играет особенно важную роль при онкологических заболеваниях, связанных с поражением лимфоузлов, включая опухолево-дренирующие узлы. Направленная доставка препаратов именно в эту систему может усиливать противоопухолевый иммунный ответ и повышать результативность терапии. Такой подход потенциально способен снизить нагрузку на пациентов, сократить время лечения и одновременно улучшить его клинические результаты.

Ранее стало известно, что регулярное употребление алкоголя повышает риск колоректального рака.

