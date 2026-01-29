Оценены шансы российского боксера победить Тайсона Фьюри

Шансы боксера Махмудова победить Тайсона Фьюри оценили как низкие

Букмекеры оценили шансы российского боксера Арсланбека Махмудова одержать победу над британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Победа Фьюри оценивается коэффициентом 1,15, тогда как вероятность триумфа Махмудова низка. Он идет с коэффициентом 5,10.

Британский боксер сразится с россиянином Арсланбеком Махмудовым 11 апреля 2026 года. Бой пройдет в Великобритании.

В январе 2026-го Фьюри объявил о возобновлении карьеры. До этого британец неоднократно уходил из спорта, а затем возвращался. Всего на профессиональном ринге он провел 37 боев, 34 из которых завершились его победами, два — поражениями, а еще один был признан несостоявшимся. Махмудов записал на свой счет 21 победу при двух неудачах.