16:20, 4 января 2026

37-летний Фьюри объявил о возвращении в бокс

37-летний Тайсон Фьюри объявил о возвращении в бокс в 2026 году
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

37-летний британский боксер Тайсон Фьюри объявил о возвращении на ринг в 2026 году. Об этом спортсмен написал в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мне 37 лет, и я готов снова идти в бой. Нет ничего лучше, нежели бить мужиков по лицу и получать за это деньги», — отметил Фьюри.

В июле председатель главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх анонсировал возвращение Фьюри на ринг. Чиновник рассказал, что боксер дал ему слово выступить в Эр‑Рияде в 2026 году.

В январе 2025-го Фьюри объявил о завершении карьеры. До этого британец неоднократно уходил из спорта, а затем возвращался. Всего на профессиональном ринге он провел 37 боев, 34 из которых завершились его победами, два — поражениями, а еще один был признан несостоявшимся.

