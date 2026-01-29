Пенсионерка отсудила полмиллиона рублей за перелом позвоночника на льду

Пенсионерка из Петербурга отсудила 500 тыс. руб. за перелом позвоночника на льду

Пенсионерка из Санкт-Петербурга отсудила полмиллиона рублей за перелом позвоночника на льду. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел в марте 2025 года: 67-летняя женщина шла по улице Карпинского, поскользнулась и упала, получив тяжелые травмы. Медики диагностировали ей компрессионный перелом позвоночника и серьезные ушибы в области затылка.

Проверка прокуратуры выявила, что петербурженка упала из-за того, что специалисты «Жилищного агентства Калининского района» должным образом не очищали территорию, которую обязаны были убирать, от снега и льда. Позднее прокурор обратился с иском на коммунальщиков в суд. В результате его требования были удовлетворены, и в пользу женщины в качестве компенсации морального вреда взыскали 500 тысяч рублей.

