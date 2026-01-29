Реклама

14:43, 29 января 2026Экономика

Польша предложила новый способ помешать экспорту российской нефти

МИД Польши: Заводы, перерабатывающие нефть из России, должны попасть под санкции
Кирилл Луцюк
СюжетСанкции против России:

Фото: huyangshu / Shutterstock / Fotodom  

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил дополнить очередной пакет санкций против России еще одним ограничением. Его процитировало ТАСС.

По его словам, он намерен призывать к тому, чтобы санкции Европейского союза накладывались на все заводы, которые перерабатывают российскую нефть. Министр рассматривает такие рестрикции, как эффективное дополнение к мерам против так называемого теневого флота России.

Ранее 14 стран Европы выступили с открытым предупреждением в адрес танкеров, которые курсируют в Балтийском и Северном морях и относятся к «теневому флоту» России. От судов требуют ходить только под флагом одного государства и иметь действующую документацию по безопасности и страхованию. В противном случае их будут считать кораблями, «не имеющими государственной принадлежности».

Минобороны Британии, в свою очередь, заявило, что изучает использование военных методов против «теневого флота».

