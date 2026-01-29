Польша предложила новый способ помешать экспорту российской нефти

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил дополнить очередной пакет санкций против России еще одним ограничением. Его процитировало ТАСС.
По его словам, он намерен призывать к тому, чтобы санкции Европейского союза накладывались на все заводы, которые перерабатывают российскую нефть. Министр рассматривает такие рестрикции, как эффективное дополнение к мерам против так называемого теневого флота России.
Ранее 14 стран Европы выступили с открытым предупреждением в адрес танкеров, которые курсируют в Балтийском и Северном морях и относятся к «теневому флоту» России. От судов требуют ходить только под флагом одного государства и иметь действующую документацию по безопасности и страхованию. В противном случае их будут считать кораблями, «не имеющими государственной принадлежности».
Минобороны Британии, в свою очередь, заявило, что изучает использование военных методов против «теневого флота».