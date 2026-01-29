Популярное средство от жировой болезни печени оказалось бесполезным

JAMA Network Open: Берберин не помогает для снижения веса и жира в печени

Берберин — растительное соединение, которое часто продвигают как средство для снижения веса и «очистки» печени, — не показал преимуществ перед плацебо в снижении висцерального жира и жира в печени. К такому выводу пришли авторы многоцентрового клинического исследования, опубликованного в JAMA Network Open.

В рандомизированном двойном слепом исследовании приняли участие 337 взрослых с ожирением и метаболически ассоциированным жировым заболеванием печени, но без диабета. В течение шести месяцев одна группа принимала берберин, другая — плацебо. Основными показателями были изменения площади висцерального жира (жира вокруг внутренних органов) и содержания жира в печени, измеренные с помощью компьютерной томографии. Существенных различий между группами обнаружено не было.

В группе, принимающей берберин, висцеральный жир в среднем практически не изменился, а содержание жира в печени даже немного увеличилось, тогда как в группе плацебо наблюдалось незначительное снижение. При этом исследование показало, что берберин все же оказывал влияние на некоторые маркеры: у участников снижались уровни «плохого» холестерина (ЛПНП), аполипопротеина B и маркеров воспаления. Однако эти эффекты не сопровождались уменьшением жировых отложений.

Авторы подчеркивают, что полученные данные ставят под сомнение распространенные представления о берберине как средстве для борьбы с абдоминальным ожирением и жировой болезнью печени у людей без диабета. По их мнению, добавка может оказывать ограниченное влияние на липидный профиль и воспаление, но не решает ключевую проблему избыточного жира, что важно учитывать при выборе стратегий лечения и профилактики.

