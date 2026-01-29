Популярные продукты оказались связаны с ухудшением психического здоровья

Front Nutr: Ультраобработанные продукты могут ухудшать психическое здоровье

Ультраобработанные продукты могут оказывать заметное влияние не только на физическое, но и на психическое здоровье. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные почти 400 тысяч человек из 60 стран. Исследование опубликовано в Frontiers in Nutrition.

В исследовании использовались данные масштабного международного опроса 2023 года, включавшего комплексную оценку психического функционирования — от эмоционального состояния до когнитивного контроля. Участники также сообщали о частоте потребления ультраобработанных продуктов. Анализ проводился с учетом ключевых факторов, способных влиять на психическое здоровье, включая уровень дохода, физическую активность, перенесенные травмы и жизненные стрессы.

Результаты показали устойчивую связь между частым потреблением ультраобработанной пищи и снижением общего уровня психического благополучия. Этот эффект проявлялся в усилении депрессивных симптомов, а также в трудностях с эмоциональной регуляцией и концентрацией внимания.

С помощью моделирования исследователи также оценили вклад ультраобработанных продуктов в клинически значимый психический дистресс на мировом уровне. По их расчетам, от 3,4 до 7,8 процента людей во всем мире могут испытывать клинический психический дистресс, связанный с потреблением такой пищи.

