Раскрыты новые данные об интернате для душевнобольных после смерти постояльцев

После массовой смерти в интернате для душевнобольных в Кемеровской области стало известно о холоде в помещениях, пишет Shot в Telegram.
Постояльцы интерната жаловались, что в палатах плохо работало отопление, а столбики термометров показывали не более плюс 15 градусов. С их слов, им приходилось спать в свитерах и шерстяных носках.
Кроме того, неоднократно поступали жалобы на персонал, якобы медсестры не следили за пациентами, а родственников и вовсе в учреждение не пускали.
По данным канала, из-за холода в помещениях пневмонией заболели не только пациенты, но и сотрудники учреждения, четверых из которых отстранили от работы.
Ранее стало известно о смерти за месяц девяти пациентов интерната в Прокопьевске в возрасте от 19 до 79 лет. Сообщалось об антисанитарии в помещениях. Shot писал, что улучшения в жизни больных происходили только перед важными проверками.