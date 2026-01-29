Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:54, 29 января 2026Россия

Раскрыты новые данные об интернате для душевнобольных после смерти постояльцев

Shot: Постояльцы интерната в Кузбассе жаловались на холод в помещениях
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

После массовой смерти в интернате для душевнобольных в Кемеровской области стало известно о холоде в помещениях, пишет Shot в Telegram.

Постояльцы интерната жаловались, что в палатах плохо работало отопление, а столбики термометров показывали не более плюс 15 градусов. С их слов, им приходилось спать в свитерах и шерстяных носках.

Кроме того, неоднократно поступали жалобы на персонал, якобы медсестры не следили за пациентами, а родственников и вовсе в учреждение не пускали.

По данным канала, из-за холода в помещениях пневмонией заболели не только пациенты, но и сотрудники учреждения, четверых из которых отстранили от работы.

Ранее стало известно о смерти за месяц девяти пациентов интерната в Прокопьевске в возрасте от 19 до 79 лет. Сообщалось об антисанитарии в помещениях. Shot писал, что улучшения в жизни больных происходили только перед важными проверками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» заключил сделку по продаже зарубежных активов. Кто стал покупателем тысяч АЗС в Европе и Азии?

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Продажи бракованных машин в России взлетели

    «Радиостанция Судного дня» передала три слова за десять минут

    В России оценили развитие «железных сердец» танков

    Си Цзиньпин раскритиковал Трампа во время важного визита союзника США

    ВСУ ударили по машине участвовавшего в эвакуации и ликвидации последствий атак спасателя

    В российском интернате рассказали о предшествующем смертям пациентов событии

    В Киеве пришли в ужас от незнания советниками Трампа Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok