Раскрыты новые данные об интернате для душевнобольных после смерти постояльцев

Shot: Постояльцы интерната в Кузбассе жаловались на холод в помещениях

После массовой смерти в интернате для душевнобольных в Кемеровской области стало известно о холоде в помещениях, пишет Shot в Telegram.

Постояльцы интерната жаловались, что в палатах плохо работало отопление, а столбики термометров показывали не более плюс 15 градусов. С их слов, им приходилось спать в свитерах и шерстяных носках.

Кроме того, неоднократно поступали жалобы на персонал, якобы медсестры не следили за пациентами, а родственников и вовсе в учреждение не пускали.

По данным канала, из-за холода в помещениях пневмонией заболели не только пациенты, но и сотрудники учреждения, четверых из которых отстранили от работы.

Ранее стало известно о смерти за месяц девяти пациентов интерната в Прокопьевске в возрасте от 19 до 79 лет. Сообщалось об антисанитарии в помещениях. Shot писал, что улучшения в жизни больных происходили только перед важными проверками.