Samsung раскрыла секретную функцию своих смартфонов

Смартфоны Samsung получат функцию защиты от подглядывания в общественных местах

Будущие смартфоны Samsung будут иметь новый режим конфиденциальности. Об этом сообщается на сайте корпорации.

«Наши телефоны — это наше самое личное пространство», — заявили в компании. Представители IT-гиганта рассказали, что внедрят в устройства функцию, которая будет блокировать отображение конфиденциальной информации в общественных местах. Они объяснили, что это опция защитит от подглядывания.

В Samsung заметили, что у пользователей будет возможность проверять сообщения или вводить пароли в общественном транспорте, не задумываясь о том, кто может за ними наблюдать. Инженеры компании не стали раскрывать принцип работы технологии, но признались, что разрабатывали ее пять лет.

Позже известный инсайдер под ником Ice Unvierse рассказал, что новая функцию будет затемнять отображение некоторых элементов экрана смартфона при взгляде на них под углом. Например, всплывающие уведомления будут закрыты от посторонних наблюдателей — они смогут увидеть только черный прямоугольник. Скорее всего, технология каким-то образом связана с новыми экранами. Вероятно, она появится в смартфонах серии Galaxy S26, которые представят в феврале-марте.

В январе Samsung выпустила последнее обновление для смартфонов Galaxy S21. Популярные устройства вышли в начале 2021 года.