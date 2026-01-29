Раскрыта интересная деталь разговора Путина с иностранным лидером

Президент ОАЭ надел на встречу с Путиным пальто, подаренное российским лидером

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, прибывший в Россию с официальным визитом, надел на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным пальто, ранее подаренное российским лидером. Об этом рассказал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Когда Владимир Путин сейчас провожал президента ОАЭ, то в шутку поинтересовался, как поживает та самая куртка, которую он подарил в Санкт-Петербурге из-за холода на улице. На что президент ОАЭ ответил, что на нем сейчас та самая куртка», — написал он.

Путин подарил пальто шейху Аль Нахайяну во время их встречи осенью 2022 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда отметил, что президент России проявил жест внимания, отражавший обоюдный настрой руководителей.

Переговоры Путина и лидера ОАЭ прошли в Кремле в четверг, 29 января.