Наука и техника
15:15, 29 января 2026Наука и техника

Россия привезла загадочную РСЗО в Саудовскую Аравию

«Рособоронэкспорт» привез «аналог HIMARS» в Саудовскую Аравию
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал «Ростех»

Компания «Рособоронэкспорт» привезла неназванную новинку на оборонную выставку World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Соответствующие снимки публикует госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-канале.

На фото показана загадочная машина на шасси «КамАЗ» с бронированной кабиной. Оборудование на грузовой платформе четырехосного автомобиля прикрыто чехлом. Судя по обводам, в Саудовскую Аравию привезли реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма», которую называют аналогом американской HIMARS.

«Ростех» подчеркнул, что в ходе выставки ожидается девять мировых и зарубежных премьер. Наименования некоторых образцов не раскрывают. «Пока сохраним интригу», — отметили в госкорпорации.

РСЗО «Сарма» несет шесть направляющих для стрельбы высокоточными ракетами калибра 300 миллиметров. Новая установка легче систем «Смерч» и «Торнадо-С», которые получили по 12 направляющих. Это обеспечивает лучшую мобильность.

Ранее в январе телеканал «360.ru» сообщал, что мобильная «Сарма» позволит наносить высокоточные удары и оперативно уходить от ответного огня.

