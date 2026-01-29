Реклама

09:01, 29 января 2026

Россиянку нашли без признаков жизни в квартире после ссоры с соседкой

Жительницу Красноярска нашли без признаков жизни в квартире после ссоры
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жительницу Красноярска нашли без признаков жизни в квартире после ссоры с соседкой. Об этом стало известно Telegram-каналу Kras Mash.

Как выяснило издание, 26-летняя россиянка не работала и нигде не училась. Она арендовала жилье в городе вместе с приятельницей.

Внезапно она перестала выходить на связь с семьей. Родные подняли тревогу и обратились к волонтерам.

Девушку обнаружили в той самой квартире, рядом с телом находилась записка. Удалось установить, что до случившегося подруги повздорили. Приятельница уехала, а россиянка осталась одна.

До этого сообщалось, что пропавшую почти месяц назад 45-летнюю женщину из города Серова Свердловской области нашли без признаков жизни на чужом балконе в Екатеринбурге.

Еще раньше в Екатеринбурге женщину с выпавшими внутренними органами обнаружили под окнами многоэтажного дома.

