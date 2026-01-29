В России высказались о соглашении по гарантиям безопасности для Украины между США и ЕС

Депутат Журова: К соглашению по гарантиям безопасности для Украины есть вопросы

К соглашению по гарантиям безопасности для Украины, достигнутому между США и Европой, есть вопросы, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о том, что Соединенные Штаты и европейские союзники достигли соглашения по гарантиям безопасности для Украины. Он добавил, что согласие российской стороны еще не получено.

«Там тоже вопросы есть. Надо увидеть до конца все документы. Они-то достигли [соглашения], но вопрос, а отражена ли там наша безопасность и гарантирована ли она нам. Поэтому нужно смотреть, анализировать тут нашу безопасность. Они о своей думают, мы — о своей, и тут у каждого свой интерес», — высказалась депутат.

Конечный итог переговоров, по ее словам, можно будет подвести тогда, когда будет решен территориальный вопрос, потому что он главный и является причиной многих процессов, которые привели к тому, что конфликт не останавливается.

Рубио указывал, что перечень нерешенных вопросов по Украине сократился до одного — территориального. Чиновник подчеркнул, что в отношении него ведется активная работа по выяснению возможности примирения точек зрения обеих сторон.

