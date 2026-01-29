Реклама

У водителя перевернувшейся на Байкале машины с туристами отсутствовали права

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Водителя внедорожника, который перевернулся с туристами на льду Байкала, задержали и доставили к следователям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Мужчина подозревается по пункту «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть») УК РФ. Известно, что у него нет водительских прав и он никогда их не получал.

В среду, 28 января, УАЗ вез десять туристов из Китая. У острова Ольхон автомобиль въехал в расщелину на льду и перевернулся. Жертвой ЧП стала 75-летняя женщина. Еще два человека обратились за помощью, у них могут быть травмы черепа и позвоночника.

Ранее перевернувшийся с туристами автомобиль попал на видео.

