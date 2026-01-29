Умер чемпион мира Скакун

Умер чемпион мира по спортивной акробатике 1974 года Василий Скакун

Умер чемпион мира по спортивной акробатике 1974 года Василий Скакун. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России.

Ему было 82 года. В федерации выразили соболезнования близким экс-спортсмена. Они заявили, что вклад Скакуна в развитие акробатики и гимнастики невозможно переоценить.

О времени и месте прощания с заслуженным тренером СССР будет сообщено дополнительно.

После завершения карьеры спортсмена Скакун стал тренером и подготовил 19 абсолютных чемпионов мира по спортивной акробатике. Кроме того, он автор 230 научных работ по гимнастике и обладатель 15 патентов на изобретения, в том числе акробатической дорожки (1988 год).