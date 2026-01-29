Умер чемпион мира Скакун

Умер чемпион мира по спортивной акробатике 1974 года Василий Скакун. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России.
Ему было 82 года. В федерации выразили соболезнования близким экс-спортсмена. Они заявили, что вклад Скакуна в развитие акробатики и гимнастики невозможно переоценить.
О времени и месте прощания с заслуженным тренером СССР будет сообщено дополнительно.
После завершения карьеры спортсмена Скакун стал тренером и подготовил 19 абсолютных чемпионов мира по спортивной акробатике. Кроме того, он автор 230 научных работ по гимнастике и обладатель 15 патентов на изобретения, в том числе акробатической дорожки (1988 год).