12:24, 29 января 2026Спорт

Умер чемпион мира Скакун

Умер чемпион мира по спортивной акробатике 1974 года Василий Скакун
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @9volnaa

Умер чемпион мира по спортивной акробатике 1974 года Василий Скакун. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России.

Ему было 82 года. В федерации выразили соболезнования близким экс-спортсмена. Они заявили, что вклад Скакуна в развитие акробатики и гимнастики невозможно переоценить.

О времени и месте прощания с заслуженным тренером СССР будет сообщено дополнительно.

После завершения карьеры спортсмена Скакун стал тренером и подготовил 19 абсолютных чемпионов мира по спортивной акробатике. Кроме того, он автор 230 научных работ по гимнастике и обладатель 15 патентов на изобретения, в том числе акробатической дорожки (1988 год).

