Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:42, 29 января 2026Бывший СССР

В Киеве пришли в ужас от незнания советниками Трампа Украины

The Kyiv Independent: Киев обеспокоен незнанием советниками Трампа геополитики
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Киев обеспокоен «шокирующим незнанием» советниками президента США Дональда Трампа геополитической ситуации в мире, включая происходящего на Украине. Об этом сообщает украинское издание The Kyiv Independent со ссылкой на источники.

«Чиновник, имя которого не разглашается, допустил ряд ошибок в недавних разговорах с журналистами, в том числе предположил, что не знает, когда начался конфликт на Украине (...) По имеющимся данным, он также заявил, что украинский кризис длится дольше, чем Вторая мировая война», — приводит издание слова источников.

Кроме того, этот неназванный советник Трампа ошибочно назвал главу офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вице-президентом. По данным издания, все эти факты нервируют украинское руководство.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина еще не готова к серьезным переговорам о мире. По его словам, это не изменится, пока украинские власти не признают неизбежности своего разгрома. Он добавил, что украинским властям следует пойти на прекращение конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» заключил сделку по продаже зарубежных активов. Кто стал покупателем тысяч АЗС в Европе и Азии?

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    В Германии призвали заблокировать вступление Украины в ЕС и НАТО

    Евгения Медведева примерила свадебный наряд

    ВС России придумали новый способ скрывать от ВСУ летящие дроны

    В США увидели в ИИ причину проблем с трудоустройством выпускников колледжей

    Расчленивший в Дагестане мать троих детей оказался экстремистом с криминальным прошлым

    Врач связал смерти пациентов интерната в Кузбассе с распространенной инфекцией

    Названы возможные критерии запрета на билеты «банка приколов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok