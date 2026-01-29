The Kyiv Independent: Киев обеспокоен незнанием советниками Трампа геополитики

Киев обеспокоен «шокирующим незнанием» советниками президента США Дональда Трампа геополитической ситуации в мире, включая происходящего на Украине. Об этом сообщает украинское издание The Kyiv Independent со ссылкой на источники.

«Чиновник, имя которого не разглашается, допустил ряд ошибок в недавних разговорах с журналистами, в том числе предположил, что не знает, когда начался конфликт на Украине (...) По имеющимся данным, он также заявил, что украинский кризис длится дольше, чем Вторая мировая война», — приводит издание слова источников.

Кроме того, этот неназванный советник Трампа ошибочно назвал главу офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вице-президентом. По данным издания, все эти факты нервируют украинское руководство.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина еще не готова к серьезным переговорам о мире. По его словам, это не изменится, пока украинские власти не признают неизбежности своего разгрома. Он добавил, что украинским властям следует пойти на прекращение конфликта.