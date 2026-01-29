В МИД назвали условия диалога России с Евросоюзом

Масленников: Диалог с ЕС возможен при отказе от санкций и поставок оружия Киеву

Диалог с Евросоюзом (ЕС) возможен при отказе от санкций и поставок оружия Киеву. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников в беседе с ТАСС.

«Придут, наконец, к осознанию, что навязчивая идея о нанесении Москве "стратегического поражения" — это тупиковый путь, движение по которому неизбежно приведет некогда единую Европу на обочину политических и исторических процессов», — подчеркнул дипломат.

Помимо этого, дипломат отметил, что сферы потенциального взаимодействия и параметры с ЕС Москва будет определять в зависимости от своей оценки ситуации и «отталкиваясь от своих потребностей для обеспечения национальных интересов».

По его мнению, новый формат взаимодействия России и Европы предсказать сложно. Масленников уточнил, что процесс его строительства будет «долгим и непростым». «При этом о каком-либо возврате к прежней модели отношений (...) речи быть не может по определению», — сказал он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что специальная военная операция (СВО) может завершиться в ноябре 2027 года.