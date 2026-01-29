Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:27, 29 января 2026Мир

В МИД назвали условия диалога России с Евросоюзом

Масленников: Диалог с ЕС возможен при отказе от санкций и поставок оружия Киеву
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Диалог с Евросоюзом (ЕС) возможен при отказе от санкций и поставок оружия Киеву. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников в беседе с ТАСС.

«Придут, наконец, к осознанию, что навязчивая идея о нанесении Москве "стратегического поражения" — это тупиковый путь, движение по которому неизбежно приведет некогда единую Европу на обочину политических и исторических процессов», — подчеркнул дипломат.

Помимо этого, дипломат отметил, что сферы потенциального взаимодействия и параметры с ЕС Москва будет определять в зависимости от своей оценки ситуации и «отталкиваясь от своих потребностей для обеспечения национальных интересов».

По его мнению, новый формат взаимодействия России и Европы предсказать сложно. Масленников уточнил, что процесс его строительства будет «долгим и непростым». «При этом о каком-либо возврате к прежней модели отношений (...) речи быть не может по определению», — сказал он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что специальная военная операция (СВО) может завершиться в ноябре 2027 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио заявил, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины достигнуто. Он резко высказался о роли Европы в этом вопросе

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Администрация Трампа тайно внесла изменения в ядерную программу

    В Киеве сделали громкое заявление о Донбассе

    Новая комета приблизится к Земле в феврале

    Угрозу объявления импичмента Трампу оценили

    Тревел-блогерша описала популярный российский город словами «больше не вернусь»

    В Киеве отреагировали на приглашение Зеленского в Москву

    Названа причина встречи Зеленского с Тихановской

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok