05:42, 29 января 2026Мир

В МИД заявили о «разделении» Евросоюзом российских активов

Масленников: ЕС «поделил» активы России между Украиной и своим ВПК
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) уже «поделил» замороженные российские активы между Украиной и своим военно-промышленным комплексом (ВПК). Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников в беседе с ТАСС.

«В Брюсселе (активы) уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта», — рассказал дипломат.

Ранее сообщалось, что «Большая семерка» (G7) в 2025 году выделила Украине 37,9 миллиарда долларов за счет доходов от активов России.

