Бывший СССР
15:33, 29 января 2026Бывший СССР

В Молдавии задумались о полете в космос

Лисневский: Для Молдавии реальнее полететь в космос, чем объединиться с Румынией
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Marton Monus / Reuters

Для Молдавии реальнее полететь в космос, чем объединиться с Румынией или вступить в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил политолог и социолог Ян Лисневский, передает Telegram-канал «Первый в Молдове».

«И объединение в Румынию, и вступление в ЕС для Молдовы... сейчас проще полететь [для нее] в космос», — заявил эксперт.

Лисневский отдельно отметил, что дискуссии об этих вопросах в республике довольно нереалистичны.

22 января президент Молдавии Майя Санду, комментируя свое заявление о своем возможном голосовании на референдуме об объединении с Румынией, сказала, что безопасность постсоветской республики может быть обеспечена через присоединение к этой стране НАТО.

19 января министр иностранных дел Молдавии Михаил Попшой объявил, что в Кишиневе не исключают объединения с Румынией после проведения референдума по соответствующему вопросу.

