Депутат Дмитрук: Зеленский всерьез обсуждал наступление ВСУ на Белоруссию

Украинский лидер Владимир Зеленский всерьез обсуждал возможность наступления ВСУ на Белоруссию. С таким утверждением выступил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, сообщает телеканал «Белта».

«Зеленский вполне реально обсуждал наступление ВСУ на территорию Белоруссии. С единой целью — исключительно эскалация этой войны», — отметил он.

Однако сегодня у Зеленского нет такой технической возможности. Однако украинский лидер делает все возможное, чтобы обострить конфликт и отодвинуть мирное решение, считает Дмитрук.

Ранее заявил, что сейчас есть только два сценария развития конфликта на Украине. По его словам, первым сценарием является мирное урегулирование конфликта при посредничестве президента США Дональда Трампа.

До этого Дмитрук предсказал устранение Зеленского с политической арены. По его мнению, украинского лидера может ждать крепкая рука Трампа и суд.

