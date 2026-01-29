Реклама

Наука и техника
09:24, 29 января 2026Наука и техника

В России напомнили о созданном в тюрьме самолете

ТАСС: Конструктор Туполев создавал бомбардировщик Ту-2 в тюрьме
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: В. Шияновский / РИА Новости

Конструктор Андрей Туполев создавал средний бомбардировщик Ту-2 — один из лучших самолетов своего класса времен Второй мировой войны — в шарашке. Об этом напоминает ТАСС.

Агентство пишет, что в то время, когда Ту-2 совершил свой первый полет — 29 января 1941 года — его создатель находился в тюремном конструкторском бюро (КБ).

ТАСС напоминает, что Туполев был арестован по обвинению во вредительстве, принадлежности к контрреволюционной организации, работе на французскую разведку и передачу госсекретов за границу Народным комиссариатом внутренних дел (НКВД) СССР еще 21 октября 1937 года.

При этом после того, как в руководстве органами внутренних дел Николая Ежова сменил Лаврентий Берия, работы в тюремных КБ по распоряжению последнего были активизированы. Согласно воспоминаниям Туполева, многих его коллег советские власти также распределили по шарашкам.

Из тюрьмы Туполева, как напоминает агентство, освободили 21 июня 1941 года.

В октябре 2025-го журнал The National Interest писал, что стратегические ракетоносцы Т-95МС и Ту-160 способны напоминать о силе России в ходе регулярных полетов — самолеты могут запускать крылатые ракеты с обычными и ядерными боевыми частями, не заходя в зону действия средств противовоздушной обороны противника.

