В США выступили с мрачным прогнозом для Украины

Дэвис: США могут перестать помогать Украине, сделав выбор в пользу Ирана

США могут перестать помогать Украине, сделав выбор в пользу операции против Ирана. С таким прогнозом выступил подполковник армии Штатов в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Начало новой войны на Ближнем Востоке может усилить вовлечение США так, что они уже не вернутся. И помощь Киеву находится под угрозой, ведь нам важнее разобраться с Ираном», — отметил он.

Дэвис также подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп уже направил военные корабли к берегам Ирана, что может означать подготовку к десантной операции.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что нового военного конфликта между США и Ираном исключать нельзя, но многое будет зависеть от иранских событий. Если протесты будут продолжаться и набирать силу, то это может поспособствовать военному столкновению, добавил он.

До этого Дональд Трамп заявил о том, что к Ирану движется вторая армада американских кораблей. Глава государства выразил надежду, что Тегеран согласится заключить сделку, не уточнив, какую именно.