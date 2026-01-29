Реклама

22:43, 29 января 2026

Засыпавший Москву снегом циклон показали из космоса

«Роскосмос» показал снятый со спутников снежный циклон над Москвой
Марина Совина
Фото: Pixabay

Засыпавший Москву снегом циклон показали из космоса. Снятое со спутников природное явление над европейской частью России показал «Роскосмос».

«Аппараты Роскосмоса зафиксировали прохождение циклона, из-за которого в Москве третий день сильный снегопад», — говорится в публикации.

Отмечается, что среднесуточная температура воздуха в столице на 7-12 градусов ниже климатической нормы, действует оранжевый уровень погодной опасности.

Ранее «Роскосмос» показал, как циклон надвигается на Москву. Фотографию удалось сделать при помощи спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

