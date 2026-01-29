Засыпавший Москву снегом циклон показали из космоса. Снятое со спутников природное явление над европейской частью России показал «Роскосмос».
«Аппараты Роскосмоса зафиксировали прохождение циклона, из-за которого в Москве третий день сильный снегопад», — говорится в публикации.
Отмечается, что среднесуточная температура воздуха в столице на 7-12 градусов ниже климатической нормы, действует оранжевый уровень погодной опасности.
Ранее «Роскосмос» показал, как циклон надвигается на Москву. Фотографию удалось сделать при помощи спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».