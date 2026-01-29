«Роскосмос» показал снятый со спутников снежный циклон над Москвой

Засыпавший Москву снегом циклон показали из космоса. Снятое со спутников природное явление над европейской частью России показал «Роскосмос».

«Аппараты Роскосмоса зафиксировали прохождение циклона, из-за которого в Москве третий день сильный снегопад», — говорится в публикации.

Отмечается, что среднесуточная температура воздуха в столице на 7-12 градусов ниже климатической нормы, действует оранжевый уровень погодной опасности.

Ранее «Роскосмос» показал, как циклон надвигается на Москву. Фотографию удалось сделать при помощи спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

