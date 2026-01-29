Реклама

Зеленский анонсировал новые операции СБУ на территории России

Зеленский: Постоянно идет планирование новых операций СБУ в России
Марина Совина
Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал новые операции СБУ на территории России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил, что спецназ СБУ «продолжает действия на территории страны-агрессора». Украинский лидер отметил, что ранее заслушал доклад временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности страны Евгения Хмары.

«Постоянно идет планирование новых операций СБУ, которые меняют ход войны. Отдельно определили задачи на направлении усиления санкционной политики — важного элемента укрепления национальной безопасности Украины», — отметил Владимир Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением в соцсетях. Он заявил, что Вооруженные силы России готовятся к новому удару. Также украинский лидер заявил о необходимости «пользоваться силой ради мира».

До этого Зеленский поручил делегации согласовать с США документ о восстановлении после конфликта.

