Белоусов: Российские войска уверенно продвигаются на времевском направлении

Подразделения российской группировки войск «Восток» уверенно продвигаются на времевском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов, слова которого ведомство приводит в Telegram.

Поздравляя бойцов 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады с взятием под контроль населенного пункта Терноватое Запорожской области, министр подчеркнул, что слаженно действуя штурмовыми группировками, они приближают день победы России.

Ранее Минобороны отчиталось, что за неделю российские войска заняли шесть населенных пунктов в зоне СВО, включая Терноватое и Речное в Запорожской области, а также Бересток в Донецкой народной республике.

26 января начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что с начала 2026 года российские войска более 500 квадратных километров территории. По его словам, сейчас уличные бои идут в стратегически важном городе Донбасса — Красном Лимане — и расположенном неподалеку селе Ильичевка.

