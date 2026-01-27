Реклама

09:40, 27 января 2026Россия

Герасимов объявил об изменении ситуации в зоне СВО. Он рассказал о боях в стратегически важном городе Донбасса и продвижении войск

Герасимов: С начала 2026 года ВС РФ взяли под контроль 17 населенных пунктов
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов приехал в зону СВО и проинспектировал группировку войск «Запад».

Он также сообщил об изменениях в зоне спецоперации. По его данным, российские войска с начала января взяли под контроль 17 населенных пунктов и более 500 квадратных километров территории. Группировка войск «Север» расширяет полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, добавил Герасимов.

ВС России ведут уличные бои в Красном Лимане

Из выступления Герасимова также стало известно, что ВС России ведут уличные бои в стратегически важном городе Донбасса — Красном Лимане — и расположенном неподалеку селе Ильичевка. Герасимов рассказал, что российские войска из «Южной» группировки также активно продвигаются в направлении Славянска.

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Соединения и воинские части 20-й армии завершают взятие населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновая, более 90 процентов жилой застройки которых находится под контролем ВС РФ, добавил замминистра обороны. В Красном Лимане же воюют подразделения 25-й армии.

Со слов Герасимова, продолжается и уничтожение формирований Вооруженных сил Украины на территории нацпарка «Святые Горы».

Россйские военные находятся уже в 12 километрах от Запорожья

Начальник Генштаба также напомнил, что в зоне ответственности группировки войск «Центр» военные РФ ведут уличные бои в населенных пунктах Гришино, Новый Донбасс и Белевская. Группировка войск «Восток» же наступает в восточной части Запорожской области, часть ее сил создает полосу безопасности в Днепропетровской области.

Передовые подразделения группировки войск «Днепр» находятся уже в 12—14 километрах от южных и юго-восточных окраин города Запорожье — областного центра региона.

Предсказывалось взятие Красного Лимана до конца января

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские военные наступают в Красном Лимане. С его слов, отдельными группами фиксируется проникновение уже и боестолкновения непосредственно в кварталах самого города.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко уточнял, что там идут ожесточенные бои, «противник довольно-таки серьезно сопротивляется.

До этого подполковник запаса Олег Иванников предполагал, что взятие под контроль населенного пункта является перспективной задачей для Вооруженных сил России. «Красный Лиман в течение ближайших двух недель. То есть не исключено, что до конца января этот населенный пункт будет под полным контролем ВС РФ», — такие сроки называл он.

