Генштаб ВСУ наконец признал вывод войск из Северска. Как Киев объяснил потерю одной из последних «крепостей» Донбасса?

Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска вышли из Северска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отошли из Северска, сообщил Генштаб ВСУ. По его заявлению, это сделано для сохранения жизней солдат и боеспособности подразделений. Однако о том, что Украина потеряла город, стало известно еще 11 декабря из доклада начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова президенту РФ Владимиру Путину.

12 декабря о контроле Российской армии над городом сообщило Министерство обороны России. Благодаря этому ВС РФ получили возможность начать бои за Славянск и Краматорск — последние удерживаемые ВСУ города-«крепости» региона.

Между тем украинский Генштаб признал вывод войск лишь сейчас. При этом ведомство заявило, что на данном участке фронта ведутся интенсивные боевые действия. Военнослужащие ВС России, заявили ВСУ, «смогли продвинуться за счет значительного численного превосходства и постоянного давления малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях».

Вооруженные силы Украины загружают вещи в пикап на фоне атаки ВС России Фото: Stringer / Reuters

Путин заявил о сотнях взятых под контроль населенных пунктов в зоне СВО

«В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов. В том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями», — сказал глава государства.

Он добавил, что российские войска удерживают стратегическую инициативу на всей линии фронта.

Кроме того, президент отметил, что взятие под контроль города Северск приближает изгнание ВСУ с территории Донбасса. Путин также допустил новое наступление, в успехе которого не сомневается.

Потеря Северска создает угрозу для тыла ВСУ

Потеря Вооруженными силами Украины города создает угрозу для тыловых коммуникаций украинской армии, заявил неназванный представитель силовых структур.

«Взяв Северск, российские войска ликвидировали так называемый Северский выступ, что позволило значительно спрямить линию фронта. Спрямление линии представляет собой даже больше, чем простой тактический успех, так как оно позволяет более эффективно использовать артиллерию, системы БПЛА и другие ударные средства», — сообщил он.

Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин между тем считает, что Северск — это важнейший город в зоне специальной военной операции. «Мы сейчас начинаем операцию по освобождению последней агломерации — Славянско-Краматорской. Это выход на Славянск. Дальше там Красный Лиман. Это высоты, которые мы долго брали и взяли, наконец», — высказался он.