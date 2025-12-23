Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:21, 23 декабря 2025Бывший СССР

Генштаб ВСУ наконец признал вывод войск из Северска. Как Киев объяснил потерю одной из последних «крепостей» Донбасса?

Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска вышли из Северска
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Вооруженные силы Украины на фоне российской атаки.

Вооруженные силы Украины на фоне российской атаки.. Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отошли из Северска, сообщил Генштаб ВСУ. По его заявлению, это сделано для сохранения жизней солдат и боеспособности подразделений. Однако о том, что Украина потеряла город, стало известно еще 11 декабря из доклада начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова президенту РФ Владимиру Путину.

12 декабря о контроле Российской армии над городом сообщило Министерство обороны России. Благодаря этому ВС РФ получили возможность начать бои за Славянск и Краматорск — последние удерживаемые ВСУ города-«крепости» региона.

Между тем украинский Генштаб признал вывод войск лишь сейчас. При этом ведомство заявило, что на данном участке фронта ведутся интенсивные боевые действия. Военнослужащие ВС России, заявили ВСУ, «смогли продвинуться за счет значительного численного превосходства и постоянного давления малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях».

Вооруженные силы Украины загружают вещи в пикап на фоне атаки ВС России

Вооруженные силы Украины загружают вещи в пикап на фоне атаки ВС России

Фото: Stringer / Reuters

Путин заявил о сотнях взятых под контроль населенных пунктов в зоне СВО

«В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов. В том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями», — сказал глава государства.

Он добавил, что российские войска удерживают стратегическую инициативу на всей линии фронта.

Кроме того, президент отметил, что взятие под контроль города Северск приближает изгнание ВСУ с территории Донбасса. Путин также допустил новое наступление, в успехе которого не сомневается.

Материалы по теме:
«Защиты от них пока не существует» Россия резко увеличила дальность ударов авиабомбами. Почему у ВСУ не осталось безопасного тыла?
«Защиты от них пока не существует»Россия резко увеличила дальность ударов авиабомбами. Почему у ВСУ не осталось безопасного тыла?
11 ноября 2025
«Зеленского сменят через полгода» Серый кардинал украинской политики ушел в отставку. Как коррупционный скандал изменит Украину?
«Зеленского сменят через полгода»Серый кардинал украинской политики ушел в отставку. Как коррупционный скандал изменит Украину?
29 ноября 2025
«Ситуация катастрофическая» ВСУ пытаются выйти из окружения в Красноармейске и Димитрове. Почему это удается далеко не всем?
«Ситуация катастрофическая»ВСУ пытаются выйти из окружения в Красноармейске и Димитрове. Почему это удается далеко не всем?
3 декабря 2025

Потеря Северска создает угрозу для тыла ВСУ

Потеря Вооруженными силами Украины города создает угрозу для тыловых коммуникаций украинской армии, заявил неназванный представитель силовых структур.

«Взяв Северск, российские войска ликвидировали так называемый Северский выступ, что позволило значительно спрямить линию фронта. Спрямление линии представляет собой даже больше, чем простой тактический успех, так как оно позволяет более эффективно использовать артиллерию, системы БПЛА и другие ударные средства», — сообщил он.

Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин между тем считает, что Северск — это важнейший город в зоне специальной военной операции. «Мы сейчас начинаем операцию по освобождению последней агломерации — Славянско-Краматорской. Это выход на Славянск. Дальше там Красный Лиман. Это высоты, которые мы долго брали и взяли, наконец», — высказался он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ наконец признал вывод войск из Северска. Как Киев объяснил потерю одной из последних «крепостей» Донбасса?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В России в одной сфере скрытно появилась «огромная армия»

    Доктор Мясников дал совет желающим есть котлеты на ночь россиянам

    Вэнса поддержали в качестве преемника Трампа

    Резкому подорожанию одного металла нашли объяснение

    Елочные клещи напугали россиян. Что скрывается в новогодних деревьях?

    Жена Александра Цекало в ультракороткой юбке прогулялась по Москве

    Создатель GTA рассказал об идее сделать игру про Москву

    В российском городе дети ошпарились кипятком из-под асфальта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok