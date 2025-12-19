«Что стоять на пороге — заходи в дом!» Путин пошутил о Зеленском после фото со стелой Купянска и порассуждал о его талантах

Президент РФ Путин скептически оценил видео Зеленского у стелы в Купянске

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, заявил о взятии Купянска и окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Лента.ру» ведет трансляцию во «ВКонтакте». Путин также пошутил о недавнем приезде украинского лидера Владимира Зеленского в окрестности Купянска и его фото у стелы на выезде из города.

Зеленский приехал на купянское направление днем 12 декабря. При этом в сети сразу обратили внимание, что стела, на фоне которой снялся президент Украины, находится на выезде из города. «Зеленский до застройки все-таки не поехал, не дурной; и находится он за пределами территории, которую [на картах] закрашивают как нашу», — сообщил тогда военный историк и аналитик Евгений Норин.

Путин, комментируя фото, отметил, что не следит за выступлениями президента Украины якобы с передовой, поскольку он — «артист». «Зеленский артист, и артист талантливый, я говорю это без всякой иронии», — сказал российский лидер.

Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом Владимир Путин президент России

Под Купянском в окружении находятся 3,5 тысячи солдат ВСУ

По словам Путина, шансов выйти у них практически нет. Группировка, окруженная в этом месте, значительная — 15 батальонов, 3,5 тысячи личного состава, отметил глава государства. Российские войска контролируют город Купянск, но пока не двигаются в западном направлении, потому что перед ними стоит задача ликвидировать группировку на левом берегу реки Оскол и занять еще один населенный пункт — Купянск-Узловой.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Путин также подчеркнул, что в скором времени Красный Лиман Донецкой народной республики будет взят Вооруженными силами России.

Глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил о занятии Купянска Российской армией 20 ноября.

Захарова оценила селфи Зеленского в Купянске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала селфи Зеленского очередной постановочной акцией Украины. По ее мнению, таким образом Киев стремится пустить пыль в глаза зарубежным партнерам.

«Стела в Купянске, на фоне которой Зеленский сделал селфи, находится в полутора километрах от кладбища, так что ему ближе до кладбища, чем до Купянска», — сказала дипломат. Она добавила, что в сети популярны кадры с двумя девушками — военнослужащими ВСУ, которые пытались повторить снимок Зеленского. Однако это оказалось проблематично, поскольку местность находится под огневым контролем российских военных.

Ранее сообщалось, что разрозненные группы ВСУ все еще находятся в городе. Российские военные заблокировали их в двух зданиях микрорайона Юбилейный. В Минобороны заверили, что украинские подразделения будут уничтожены в ближайшее время.