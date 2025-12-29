Реклама

Россия
17:58, 29 декабря 2025Россия

Путин сделал заявление о ситуации в Купянске. Генерал пообещал к весне добить группировку ВСУ у города

Герасимов доложил Путину о продвижении ВС России в зоне СВО
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) помешать российским силам в Купянске нужно пресекать. Об этом ходе совещания по ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что для этого следует применить все возможные средства. Также Путин отметил хороший темп Южной группировки войск. Он попросил передать им наилучшие пожелания и поблагодарил за успешную работу.

В свою очередь, командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев сообщил, что группировка рассчитывает завершить ликвидацию окруженных восточнее Купянска формирований ВСУ в январе-феврале. По словам командующего, сейчас идет уничтожение подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Подолов и Купянска-Узлового.

Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

29 декабря Минобороны сообщило, что ВСУ дважды попытались прорваться в Купянск. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки отразили две атаки украинских формирований, а также иностранных наемников в районах населенных пунктов Паламаревка и Благодатовка.

ВСУ наступают в сторону Запорожья

Российские войска прорвали оборону ВСУ и развивают наступление в сторону города Запорожье. Об этом сообщил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Украина готовилась к обороне много лет, но, несмотря на это, Вооруженные силы (ВС) России решают задачи на этом направлении.

«Войска группировки ["Восток"], форсировав реку Гайчур, прорвали оборону противника и хорошим темпом развивают наступление в направлении Запорожья», — рассказал он.

В свою очередь, начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что российские войска ведут наступление почти по всему фронту в зоне СВО.

Российские войска прорвали оборону Красного Лимана

ВС России также прорвали оборону Красного Лимана в Донецкой народной республике, доложил президенту Кузовлев.

Российские подразделения зашли в город сразу с нескольких направлений, бои идут в городских кварталах. «Подразделения продвигаются в западном направлении, последовательно зачищают очаги сопротивления», — рассказал Кузовлев.

ВС России взяли под контроль основные дороги на Красный Лиман, таким образом перерезав основные пути снабжения украинских группировок.

Путин поручил расширить полосу безопасности на границе с Украиной

В ходе совещания Путин поручил расширить полосу безопасности на границе с Украиной в 2026 году. Глава государства назвал создание буферной зоны важной задачей, которая обеспечивает безопасность приграничных регионов России.

Как доложил Путину командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров, полоса безопасности в Сумской области составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по линии фронта.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

ВС России ведут действия с опережением планов

Герасимов также доложил президенту, что российские войска освободили более 700 квадратных километров в декабре. «Что является самым высоким показателем продвижения за месяц, за весь уходящий год», — подчеркнул он.

Всего в 2025 году под контроль ВС России перешло 6460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта. Командующий группировкой «Север» сообщил, что Российской армии осталось менее 20 километров до Сум. Группировка ВСУ под Купянском будет уничтожена в январе-феврале.

Министр обороны Андрей Белоусов, в свою очередь, подчеркнул, что в зоне СВО все идет по плану и с опережением темпов.

