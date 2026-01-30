Реклама

Спорт
12:32, 30 января 2026Спорт

Большунова заявили на гонку в Италии под флагом Казахстана

Александра Большунова заявили на гонку в Италии под флагом Казахстана
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова включили в стартовый лист на ночную гонку Moonlight Classic на 30 километров, которая пройдет в Италии, под флагом Казахстана. Об этом сообщил «Чемпионат».

Российский спортсмен находился в стартовом листе на сайте гонки под первым номером. На данный момент он отсутствует в протоколе. С чем связано появление в его профиле флага Казахстана — неизвестно.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался рассматривать апелляцию Большунова, который хотел оспорить невыдачу ему Международной федерацией лыжных гонок и сноуборда (FIS) нейтрального статуса для участия в Олимпиаде-2026. В суде отметили, что россиянин не уложился в установленный срок.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии. Допуск до соревнований в нейтральном статусе получили два представителя сборной России по лыжным гонкам — Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

