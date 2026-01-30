Бруклин Бекхэм показал откровенный снимок жены на фоне семейного скандала

Бруклин Бекхэм показал откровенный снимок жены Пельтц на фоне семейного скандала

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин показал откровенный снимок жены Николы Пельтц-Бекхэм на фоне семейного скандала. Снимок был опубликован на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летний инфлюэнсер разместил серию кадров, на одном из которых его жена запечатлена топлес в кровати. Пельтц-Бекхэм распустила волосы и отказалась от макияжа. Вместе с ней в постели лежал белый пес Лэмб.

Пользователи сети поддержали пару в комментариях под постом. «Прекрасные снимки, посылаю вам обоим столько позитива», «Надеюсь, у вас все хорошо», — написали они.

20 января Бруклин Бекхэм прервал молчание и раскрыл неприличные детали ссоры с родителями. Наследник знаменитостей заявил, что месяцами молчал ради приватности, но решил прокомментировать лживые слухи, которые его родители и их окружение якобы распространяют в прессе о нем и его жене.