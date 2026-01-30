Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:46, 30 января 2026Ценности

Бруклин Бекхэм показал откровенный снимок жены на фоне семейного скандала

Бруклин Бекхэм показал откровенный снимок жены Пельтц на фоне семейного скандала
Екатерина Ештокина

Фото: Paul Childs / Reuters

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин показал откровенный снимок жены Николы Пельтц-Бекхэм на фоне семейного скандала. Снимок был опубликован на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летний инфлюэнсер разместил серию кадров, на одном из которых его жена запечатлена топлес в кровати. Пельтц-Бекхэм распустила волосы и отказалась от макияжа. Вместе с ней в постели лежал белый пес Лэмб.

Материалы по теме:
«Почему я не сделала этого раньше?» Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
«Почему я не сделала этого раньше?»Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
2 марта 2021
Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся Самая звездная пара планеты в ссоре из-за нервных срывов мечтавшего о президентстве рэпера
Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятсяСамая звездная пара планеты в ссоре из-за нервных срывов мечтавшего о президентстве рэпера
6 января 2021

Пользователи сети поддержали пару в комментариях под постом. «Прекрасные снимки, посылаю вам обоим столько позитива», «Надеюсь, у вас все хорошо», — написали они.

20 января Бруклин Бекхэм прервал молчание и раскрыл неприличные детали ссоры с родителями. Наследник знаменитостей заявил, что месяцами молчал ради приватности, но решил прокомментировать лживые слухи, которые его родители и их окружение якобы распространяют в прессе о нем и его жене.

Обсудить
Последние новости

«Надо закончить это раз и навсегда». В России заговорили о применении «оружия возмездия» на Украине

Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

Главу военного комитета НАТО раскритиковали из-за слов о России

В США рассказали об «огромной ошибке» из-за России

Раскрыт идеальный вечерний ритуал для борьбы с бессонницей

Известный российский блогер рассказал о серьезных проблемах со зрением

Зеленский прокомментировал соглашение об остановке ударов по энергетике Украины

Извержение грязевого вулкана произошло в Азербайджане

В крупнейшей экономике Европы ускорилась инфляция

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok