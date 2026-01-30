Реклама

16:07, 30 января 2026

Фигурантка дела о похищении российского подростка рассказала о паспорте

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

18-летняя фигурантка дела о похищении подростка в Красноярске кроме денег отца подростка, взятых из его сейфа, отдала аферистам паспорт и личные вещи. Об этом рассказала ее адвокат Наталья Балог, передает ТАСС.

По словам адвоката, мошенники сказали девушке положить взятые из сейфа деньги в ее личный рюкзак и отдать его курьеру. С ним девушка знакома не была, — сказала Балог. Она пояснила, что помимо денег в рюкзаке ее подзащитной лежали паспорт, зарядка для телефона и личные вещи. Защитница отметила, что мошенники заставили ее доверительницу взять часть денег себе. Злоумышленники общались с девушкой в переписке и по видеоконференциях.

«Мошенники сообщили, что нужно взять 20-30 тысяч из общей суммы, на вопрос "для чего?" ответили, что потом скажут», — объяснила Балог. Она отметила, что ее подзащитная описала правоохранителям внешность курьера.

Ранее сообщалось, что участвовавшей в афере с похищением подростка в Красноярске девушке предъявили обвинение по статье о мошенничестве. Суд арестовал ее на два месяца.

