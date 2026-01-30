Реклама

Наука и техника
18:37, 30 января 2026Наука и техника

Apple удивилась продажам iPhone

MacRumors: В Apple удивились «ошеломляющими» продажами iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В корпорации Apple оценили высокие продажи iPhone, назвав их «ошеломляющими». Об этом сообщает издание MacRumors.

В ночь на 30 января американский IT-гигант отчитался о финансовых результатах за четвертый квартал 2025 календарного года. Компания продемонстрировала рекордную выручку в размере 143,8 миллиарда долларов. Выручка от продаж iPhone за квартал выросла на 23 процента и составила 85,2 миллиарда долларов, что является новым историческим максимумом.

«У iPhone был лучший квартал за всю историю благодаря беспрецедентному спросу, установившему рекорды во всех географических сегментах», — заявил руководитель Apple Тим Кук. Предприниматель назвал удивительные результаты «просто ошеломляющими».

Журналисты издания напомнили, что в серию iPhone 17 входят iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. При этом Apple не раскрывает показатели по продажам каждого устройства.

В конце января корпорация Apple подняла цены на приложения в России и других странах. Изменения внесли в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов.

