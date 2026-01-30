Реклама

Командир «Айдара» предрек ВСУ неприятные последствия из-за неготовности к обороне

Бунятов: ВСУ столкнутся с последствиями из-за неготовности к обороне
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), не подготовленные к обороне, а также не обеспеченные дронами и необходимым оборудованием, скоро столкнутся с неприятными последствиями. Об этом заявил командир украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России) Станислав Бунятов в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас российские войска якобы взяли паузу в наступлении для накопления резервов и перегруппировки войск, после чего они могут продолжить наступление. При этом 30 января Минобороны России сообщило о взятии очередного населенного пункта в зоне проведения специальной военной операции. Им оказался поселок городского типа Терноватое в Запорожской области.

«Скоро мы почувствуем неприятные последствия там, где подразделения БПЛА недостаточно обеспечены дронами и оборудованием, подходы к позициям не засеяны противопехотными минами, а прифронтовые дороги не затянуты элементарными антидроновыми сетками», — написал военный.

Ранее Бунятов заявил, что украинская пехота переживает сложные времена из-за невыносимого холода на позициях. Он также заявил, что из-за проблем со снабжением, вызванных холодами, темп наступления российских войск на лиманском направлении значительно вырос.

