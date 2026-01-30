Реклама

Куба объявила о международной чрезвычайной ситуации

Марина Совина
Фото: Li Rui / Globallookpress.com

Куба объявляет международную чрезвычайную ситуацию в связи с напряженностью в отношениях с США. Об этом заявил министр иностранных дел страны Бруно Родригес Паррилья в соцсети X.

«Народ Кубы при солидарной поддержке международного сообщества приходит к выводу, что ситуация в отношениях с правительством Соединенных Штатов представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в стране в связи с угрозой национальной безопасности со стороны Кубы. В документе также сказано, что США могут ввести пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу.

