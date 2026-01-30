Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
08:03, 31 января 2026Спорт

Ларионов оценил Олимпиаду без российских хоккеистов

Ларионов назвал Олимпиаду без российских хоккеистов неправильным праздником
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА и двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов оценил Олимпиаду без участия российских хоккеистов. Его слова прозвучали на пресс-конференции после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со «Спартаком», запись которой доступна на YouTube.

Ларионов назвал Игры без российских хоккеистов неправильным праздником. «Я испытываю большое сожаление. Наши ребята играют успешно и на высочайшем уровне. Не представляю себе, как можно было не допустить их. Мы часть большой хоккейной семьи, которая должна была это решить», — заявил Ларионов.

Двукратный олимпийский чемпион отметил важность того факта, что в Олимпиаде-2026 примут участие игроки Национальной хоккейной лиги. Он напомнил, что последний раз такое было в Сочи в 2014 году. «К этому всегда приковано внимание всего мира. Для меня большая потеря — отсутствие сборной России на Олимпиаде», — резюмировал Ларионов.

22 января глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о продлении отстранения российских хоккеистов. По его словам, сборную России вернут на соревнования «когда конфликт будет завершен, а многие вещи решены».

21 января IIHF продлила отстранение российских и белорусских хоккеистов. Совет организации принял такое решение по соображениям безопасности.

Российские и белорусские хоккеисты отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Из-за санкций со стороны IIHF и Международного олимпийского комитета (МОК) национальные команды пропускают все крупные соревнования, включая чемпионаты мира и Олимпиады.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сошел с ума на апогее отчаяния». В Европе оценили призыв Зеленского убивать по 50 тысяч русских

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Ларионов оценил Олимпиаду без российских хоккеистов

    Инвестор раскрыл способ получить выгоду из 100 тысяч рублей

    Хирург развеял пять мифов об уменьшении груди

    Европе назвали единственный способ обеспечить себе процветание

    Бойцы ВСУ начали дезертировать из-за дружбы комбрига с Зеленским

    Перечислены европейские политики под угрозой отставки

    МИД России обозначил лучшую гарантию безопасности Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok