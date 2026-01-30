Назван фаворит мужского финала Australian Open

Букмекеры считают Алькараса фаворитом финала Australian Open против Джоковича

Назван фаворит финала Australian Open-2026. Об этом сообщает Sport24.

Букмекеры считают 22-летнего испанца Карлоса Алькараса фаворитом финала Australian Open против серба Новака Джоковича. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1,33. Вероятность успеха Джоковича ниже — 3,60.

В полуфинале 38-летний Джокович в пяти сетах справился со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером — 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Алькарас, занимающий первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в своем матче 1/2 также в пяти сетах обыграл немца Александра Зверева — 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.

Australian Open-2026 проходит в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Призовой фонд турнира составляет 111,5 миллиона австралийских долларов (почти 75 миллионов долларов).