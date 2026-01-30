Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:25, 30 января 2026Спорт

Назван фаворит мужского финала Australian Open

Букмекеры считают Алькараса фаворитом финала Australian Open против Джоковича
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Назван фаворит финала Australian Open-2026. Об этом сообщает Sport24.

Букмекеры считают 22-летнего испанца Карлоса Алькараса фаворитом финала Australian Open против серба Новака Джоковича. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1,33. Вероятность успеха Джоковича ниже — 3,60.

В полуфинале 38-летний Джокович в пяти сетах справился со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером — 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Алькарас, занимающий первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в своем матче 1/2 также в пяти сетах обыграл немца Александра Зверева — 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.

Australian Open-2026 проходит в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Призовой фонд турнира составляет 111,5 миллиона австралийских долларов (почти 75 миллионов долларов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России задумали ввести лимит на внесение наличных через банкоматы. Зачем это нужно?

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Чем это угрожает и кто стоит за проектом

    Шеф ГРУ лично ведет переговоры с Украиной. Чем известен адмирал Костюков

    Волочкова ответила на призыв уйти на пенсию

    Задолжавшая отелю Таиланда 100 тысяч рублей за проживание россиянка сбежала в аэропорт

    Номинанта на «Оскар» нашли мертвым в собственном доме

    Покинувший Россию телеведущий объяснил критику в адрес эмигрировавших звезд

    В России предложили следующие шаги по уничтожению энергетики Украины

    Диетолог подсказала способ извлечь из макарон максимальную пользу

    Назван фаворит мужского финала Australian Open

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok