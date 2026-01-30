Реклама

Экономика
19:44, 30 января 2026Экономика

Названы лидирующие по продажам пива регионы России

Максимальными в 2025 году оказались продажи пива в Москве и Московской области
Дмитрий Воронин

Фото: niksdope / Shutterstock / Fotodom

Лидерами по продажам пива в России стали в 2025 году Москва, а также Московская и Свердловская области с 45,6, 35 и 27,1 миллионами декалитров соответственно. Возглавившие список регионы со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля назвало агентство ТАСС.

В публикации отмечается, что в топ-5 по объему рынка также вошли Краснодарский край с 23,9 миллиона декалитров и Санкт-Петербург с 17,5 миллиона.

Общий объем продаж пива в России в прошлом году снизился почти на 17 процентов, составив 607 миллионов декалитров. В то же время показатели отечественного рынка сидра, пуаре и медовухи выросли год к году на 5 процентов, до 13,06 миллиона декалитров.

Ранее сообщалось, что вслед за снижением продаж крепкого алкоголя в России сократилось производство водки, а также этилового спирта.

Согласно данным системы маркировки «Честный знак» за 2024 год, лидерами по потреблению пива не в абсолютных цифрах, а в среднем на жителя оказались Мурманская, Кировская и Свердловская области, а также Республика Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ.

