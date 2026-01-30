Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:39, 30 января 2026Спорт

Нурмагомедов назвал самое безопасное место в мире

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал ОАЭ самым безопасным местом в мире
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает ОАЭ самым безопасным местом на планете. Об этом он рассказал в интервью Metaratings.

«Самое безопасное место в мире. Единственное на Земле, где семья и дети выходят на улицу — и я не переживаю. Реально безопасно. И мне очень нравится здесь жить», — признался Нурмагомедов.

Всего за карьеру Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. Бывший чемпион UFC в легком весе провел последний поединок 24 октября 2020 года, в нем он победил американца Джастина Гейджи, после чего объявил о завершении карьеры.

В июне прошлого года аналитическая платформа HelloSafe назвала самую безопасную страну мира для международных путешествий. Первое место в рейтинге заняла Исландия. Помимо нее в тройку вошли Сингапур и Дания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России задумали ввести лимит на внесение наличных через банкоматы. Зачем это нужно?

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Чем это угрожает и кто стоит за проектом

    Шеф ГРУ лично ведет переговоры с Украиной. Чем известен адмирал Костюков

    Волочкова ответила на призыв уйти на пенсию

    Задолжавшая отелю Таиланда 100 тысяч рублей за проживание россиянка сбежала в аэропорт

    Номинанта на «Оскар» нашли мертвым в собственном доме

    Покинувший Россию телеведущий объяснил критику в адрес эмигрировавших звезд

    В России предложили следующие шаги по уничтожению энергетики Украины

    Диетолог подсказала способ извлечь из макарон максимальную пользу

    Назван фаворит мужского финала Australian Open

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok