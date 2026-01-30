Нурмагомедов назвал самое безопасное место в мире

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал ОАЭ самым безопасным местом в мире

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает ОАЭ самым безопасным местом на планете. Об этом он рассказал в интервью Metaratings.

«Самое безопасное место в мире. Единственное на Земле, где семья и дети выходят на улицу — и я не переживаю. Реально безопасно. И мне очень нравится здесь жить», — признался Нурмагомедов.

Всего за карьеру Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. Бывший чемпион UFC в легком весе провел последний поединок 24 октября 2020 года, в нем он победил американца Джастина Гейджи, после чего объявил о завершении карьеры.

В июне прошлого года аналитическая платформа HelloSafe назвала самую безопасную страну мира для международных путешествий. Первое место в рейтинге заняла Исландия. Помимо нее в тройку вошли Сингапур и Дания.