Обнаружен способ выявления серьезного поражения мозга до появления симптомов

Болезнь Паркинсона можно выявить по анализу крови до появления симптомов

Ученые из Технологического университета Чалмерса в Швеции выявили биомаркеры болезни Паркинсона, которые можно обнаружить в крови на самых ранних этапах заболевания — еще до появления выраженных двигательных симптомов и серьезного повреждения мозга. Исследование опубликовано в npj Parkinson's Disease.

Исследование показало, что в начальной фазе Паркинсона в организме активируются специфические биологические процессы — системы восстановления повреждений ДНК и клеточного стресс-ответа. Эти процессы оставляют характерный «след» в активности генов, который можно зафиксировать с помощью анализа крови. Примечательно, что такие сигналы присутствуют только на ранней стадии заболевания и исчезают по мере его прогрессирования.

Используя методы машинного обучения, исследователи смогли отличить этот молекулярный профиль как от показателей здоровых людей, так и от данных пациентов с уже развившимися симптомами. Это особенно важно, поскольку к моменту появления классических признаков Паркинсона — тремора, скованности и нарушений движений — значительная часть нейронов уже необратимо повреждена.

Авторы работы считают, что в перспективе такие находки могут лечь в основу массовых скрининговых тестов на основе анализа крови — доступного и недорогого инструмента ранней диагностики. По их оценке, первые клинические испытания подобных тестов в системе здравоохранения могут начаться в течение ближайших пяти лет, а в дальнейшем результаты исследования могут помочь и в разработке новых методов терапии, направленных на замедление или предотвращение развития болезни.

