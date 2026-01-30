Определились все участники плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026

Определились все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В среду, 28 января, в одно время прошли все 18 матчей заключительного, восьмого тура общего этапа турнира. По его итогам восемь лучших команд получили прямые путевки в 1/8 финала. Еще 16 клубов поборются за выход в эту стадию в дополнительном раунде.

Места с первого по восьмое заняли «Лион», «Астон Вилла», «Мидтьюлланн», «Порту», «Бетис», «Брага», «Фрайбург» и «Рома». Среди участников дополнительного раунда плей-офф греческий ПАОК, за который играют россияне Магомед Оздоев и Федор Чалов.

Финал турнира пройдет в Стамбуле на стадионе «Бешикташ». Игра состоится 20 мая. Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм».