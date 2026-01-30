Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
01:13, 30 января 2026Спорт

Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Определились все участники плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Определились все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В среду, 28 января, в одно время прошли все 18 матчей заключительного, восьмого тура общего этапа турнира. По его итогам восемь лучших команд получили прямые путевки в 1/8 финала. Еще 16 клубов поборются за выход в эту стадию в дополнительном раунде.

Места с первого по восьмое заняли «Лион», «Астон Вилла», «Мидтьюлланн», «Порту», «Бетис», «Брага», «Фрайбург» и «Рома». Среди участников дополнительного раунда плей-офф греческий ПАОК, за который играют россияне Магомед Оздоев и Федор Чалов.

Финал турнира пройдет в Стамбуле на стадионе «Бешикташ». Игра состоится 20 мая. Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что убедил Путина неделю не обстреливать Киев и другие города. Причина — замерзающие украинцы

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Марочко рассказал об успехах российских военных в Сумской области

    Правительственный самолет Ирана прилетел в Москву на фоне слухов об ударах США

    Определились все участники плей-офф Лиги Европы

    В Москве мужчину заперли в общественном туалете

    Российский подросток поджог дорогостоящий автомобиль возле отдела полиции

    В США в очередной раз заявили о приближении к урегулированию на Украине

    Россиян предупредили о риске смерти из-за одной ночной привычки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok