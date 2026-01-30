Появились новые данные о работе кемеровского интерната после смерти постояльцев

Зампред правительства Кузбасса Воронина: Прокопьевский интернат не закроют

Прокопьевский интернат для душевнобольных в Кемеровской области не закроют после смерти постояльцев. Об этом заявила заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Елена Воронина, чьи слова приводит ТАСС.

«В интернате проживают люди с определенными диагнозами. Для них это постоянное место жительства», — объяснила представитель областного правительства.

О смерти девяти пациентов интерната в Прокопьевске в возрасте от 19 до 79 лет стало известно в четверг, 29 января. По предварительной информации, из-за ненадлежащей работы персонала в психоневрологическом доме-интернате распространилась вирусная инфекция.

По словам главы области Ильи Середюка, директора интерната Елену Морозову уже отстранили от работы.